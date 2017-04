BIXI Montréal ajoute 1000 vélos à son service qui démarre samedi dans les rues de la métropole.

À cela s'ajoutent 80 stations et plus de 2200 points d'ancrage supplémentaires.

En plus de l'annonce de nouvelles infrastructures, BIXI Montréal dévoilait mercredi ses nouveautés pour la saison estivale. Parmi celles-ci, on compte de nouveaux forfaits d'abonnement et partenariats ainsi que l'installation de nouvelles stations intelligentes.