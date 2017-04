Morts dans une préfosse à purin: un drame qui aurait pu être évité

La mort d’un agriculteur et de son employé dans une préfosse à lisier sur une ferme de Saint-Valérien-de-Milton, en Montérégie, aurait pu être évité selon un rapport de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

«Les décès dont il est question aujourd’hui sont d’autant plus tragiques qu’ils sont entièrement évitables», a fait savoir la directrice de la santé publique de Montérégie, la docteure Julie Loslier.

En effet, aucune procédure de travail sécuritaire en espace clos n’avait été prévue avant qu’Alain Beaudry n’entre dans cette préfosse à lisier pour y faire des travaux en septembre dernier.

Ce dernier, exposé à des substances toxiques était inconscient lorsque son jeune employé, Anthony Lalumière a tenté de lui venir en aide.

Il s’est aventuré dans la préfosse, mais en vain. Il a lui aussi perdu la vie.

«Ce sont des gaz de lisier qui sont extrêmement toxiques et qui ne sont pas visibles à l’œil nu. Leur intoxication a été causé par un dégazage», a expliqué l’inspectrice de la CNESST, Audrey-Ann Lambert, lors d’un point de presse mercredi.

«Des fois on se pense en sécurité parce qu’on l’a déjà fait alors qu’on ne l’est pas», a ajouté le responsable du dossier de la santé et de la sécurité à l’Union des producteurs agricoles (UPA) de la Montérégie, Claude Lapointe.

«On est conscient qu’il y a des dangers, c’est une entreprise agricole. Mais on est dans la vitesse (...) Je pense qu’il faut conscientiser de plus en plus nos producteurs à faire attention.»

Pour éviter la répétition d'un tel drame, la CNESST exige que le travail soit fait à l'extérieur de la fosse. Mais si on doit s'y aventurer, des procédures précises doivent s'appliquer.

«Ce qui est important dans les espaces clos, c'est vraiment d'avoir un équipement de sauvetage. C'est prévu dans la réglementation», a précisé le chef de prévention de la CNESST de la Montérégie, Julien Bérubé.

«Ce qu'on voit souvent, c'est qu'il y a une première personne qui effectue le travail, qui a un malaise ou qui décède à l'intérieur de la préfosse. Un sauveteur va tenter d'aller secourir cette personne-là mais sans les équipements de sauvetage, elle va y aller elle-même, puis elle risque d'y rester aussi.»

Pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent, le rapport est entre les mains de l'UPA et les éleveurs de porc du Québec.

Les conclusions devraient aussi servir aux élèves dans les écoles de formation en agriculture.