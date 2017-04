Nouveau menu élaboré par Daniel Vézina sur Air Transat

Les clients d’Air Transat auront accès, dès le 1er mai, à une nouvelle gamme de repas élaborés par le chef québécois Daniel Vézina.

Les plats seront offerts à tous les passagers de la classe Club (classe Affaires) et en quantité limitée en classe Économie sur les vols transatlantiques.

Parmi les mets offerts ce printemps, on trouve une blanquette de volaille au zeste de citron, une lasagne au confit de canard et un braisé de gigot d’agneau aux épices et à l’érable.

Les repas vont évoluer au fil des saisons.

«Je suis plus qu'heureux de collaborer avec Air Transat pour ce défi stimulant : proposer les saveurs et les présentations qui caractérisent ma cuisine dans le cadre d'une expérience en vol», dit Daniel Vézina, propriétaire des restaurants Laurie Raphaël de Québec et Montréal.

Le menu de Daniel Vézina sera offert gratuitement à tous les passagers qui auront choisi le surclassement. Les clients de la classe Économie devront payer des frais de 25$ pour le repas qui inclut un service de fromage, un dessert et un verre de vin.