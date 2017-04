Pas d’arrêt des procédures pour des ex-dirigeants de la SQ

Un ex-directeur général de la Sûreté du Québec et deux anciens hauts gradés accusés de fraude et d’abus de confiance n’ont pas réussi à obtenir un arrêt des procédures à cause des interminables délais judiciaires.

«Après l’analyse du dossier, je rejette la requête en délais déraisonnables», a tranché le juge Claude Leblond ce mercredi.

Depuis plus de trois ans, Richard Deschênes, Steven Chabot et Alfred Tremblay attendent leur procès en lien avec l’utilisation frauduleuse alléguée d’un fonds secret de la police provinciale.

Les trois hommes qui ont respectivement été grand patron, responsable des enquêtes et inspecteur-chef de la SQ, doivent subir leur procès la semaine prochaine, mais trop de temps s’est écoulé depuis leur mise en accusation en février 2014, estimaient-ils.

Ils avaient présenté leur demande en invoquant l’arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada, qui impose une limite de temps pour qu’un accusé soit jugé.

Selon le type de cause et sauf exception, les délais ne peuvent dépasser 18 ou 30 mois.

L’arrêt Jordan a été rendu en juillet dernier et depuis, la Couronne a reçu 805 requêtes en arrêt des procédures.