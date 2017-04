Projet immobilier à Toronto: la Caisse franchit une autre étape

Le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement et son partenaire Hines ont annoncé mercredi avoir mis la main sur un terrain au cœur du quartier des affaires et voisin de la gare Union de Toronto, où ils comptent ériger deux tours de 49 étages.

Avec ses 270 000 mètres carrés de bureaux, le projet immobilier Bay Park Centre est l’un des plus importants d’Ivanhoé Cambridge, la division immobilière de la Caisse.

Ivanhoé Cambridge a annoncé mercredi avoir acheté ce terrain de Metrolinx, l’agence des transports de la région de Toronto et de Hamilton.

En vertu d’une entente signée en septembre 2014, Ivanhoé Cambridge et Metrolinx avaient annoncé la construction au 81, Bay Street, d’un nouveau terminus d’autobus GO, qui sera situé sur le site de la première des deux tours du projet Bay Park Centre.

Ivanhoé Cambridge, Hines et Metrolinx vont aussi retaper le passage Bay Street East «en profondeur» dans le cadre du prolongement d’un souterrain jusqu’au Centre Air Canada et à la gare Union.

«Le parcours d’Ivanhoé Cambridge pour en arriver à cette étape-ci a commencé en 2007, avec l’acquisition du site du 81 Bay Street (anciennement le 45 Bay), a dit Arthur Lloyd, président, Bureaux, Amérique du Nord d’Ivanhoé Cambridge, par communiqué. Une série d’acquisitions subséquentes et séquentielles de terrains et de droits aériens sur le couloir ferroviaire nous a permis d’offrir à nos futurs locataires un campus de bureaux urbain entièrement intégré de 270 000 mètres carrés sur quatre hectares, avec deux immeubles érigés dans des phases différentes et un parc surélevé.»

Le quotidien «The Globe and Mail» rapportait mercredi que CIBC serait un important locataire du projet immobilier Bay Park Centre en y déménageant son siège social. Quelque 15 000 employés torontois de cette banque y seraient logés.