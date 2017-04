Si elle est élue à la mairie, Anne Guérette promet la mort du SRB

La campagne municipale de la Ville de Québec est bel et bien commencée. L’opposition promet la mort du projet SRB et trace un bilan «dévastateur» sur le plan financier du règne du maire Régis Labeaume.

«On est contre le SRB», a déclaré la chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, promettant de mettre fin au projet et freiner la production des plans et devis. Mme Guérette avoue ne pas croire à ce projet. «Ça fonctionne au diesel, c’est une vieille technologie», a-t-elle avisé.

Elle juge que cette décision pourrait lui faire gagner des voix lors des élections municipales l’automne prochain.

«Pour nous, le SRB, ce n’est pas le bon outil au bon endroit (...) Je pense que c’est clair. C’est un sujet qui ne suscite pas d’appui populaire. Le maire persiste et signe. C’est une très mauvaise décision. Il va récolter ce qu’il a semé.»

Anne Guérette estime qu’elle ne s’éloigne pas de son électorat avec une telle déclaration et qu’elle mise toujours sur le transport en commun afin de freiner l’étalement urbain. «On reste en faveur d’un meilleur transport en commun et plus d’investissement», avise-t-elle.

Mme Guérette a toutefois refusé de se compromettre avec une proposition pour remplacer le SRB, sifflant que son plan de mobilité durable sera bientôt dévoilé. Récemment, elle s’était prononcée en faveur d’un métro ou d’un tramway.

Rigueur

Par ailleurs, l’opposition trace un bilan «dévastateur» du règne du maire Régis Labeaume sur le plan financier, évaluant qu’il a gaspillé près de 61 millions de dollars dans des projets inutiles et mal ficelés.

Anne Guérette allègue que la Ville de Québec est en moins bonne santé aujourd’hui qu’avant l’entrée en scène de Régis Labeaume en 2007. Elle mentionne la «gestion coûteuse» du maire Labeaume. Afin d’illustrer cette gestion, elle énumère l’épopée Clotaire Rapaille, le coffre-fort virtuel, le Colisée, les études préparatoires à la biométhanisation, l’anneau de glace ainsi que le marché public.

«Pour le total des dépenses exagérées, on les évalue à 19 millions de toutes sortes de projets ponctuels. Si on ajoute de grands projets comme l’anneau de glace et le marché public, on arrive à 61 millions $ de projets qu’on remet en question», a-t-elle indiqué.

Elle signale qu’après 10 ans de régime qu’elle qualifie «d’insoutenable», elle est capable de «tracer un bilan et établir des faits», voulant «mettre fin aux perceptions» de l’administration Labeaume.

Elle promet du changement et de la rigueur économique.