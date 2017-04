Silvio Berlusconi câline des agneaux

Que fait l’ex-chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi pendant sa retraite? Il câline des agneaux et milite pour une fête de Pâques végétarienne.

Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube par la Ligue italienne de protection des animaux et de l'environnement il y a trois jours, on peut voir celui que l’on surnommait autrefois le Cavaliere caresser, embrasser et nourrir ses cinq agneaux «adoptifs».





















«Protège la vie, opte pour une fête de Pâques végétarienne. Fais comme lui», peut-on lire dans les sous-titres de la vidéo.

Les Italiens ont l’habitude de manger de l’agneau ou de la chèvre lors des célébrations de Pâques.

Selon L'express, des médias italiens avaient affirmé l’an dernier que Silvio Berlusconi était devenu végétarien.