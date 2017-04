Un défibrillateur lui a sauvé la vie

Un homme de Dolbeau-Mistassini qui été victime d'un malaise cardiaque samedi dernier au Tournoi de hockey amateur de La Baie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a accepté de témoigner de son expérience.

Il aurait probablement de graves séquelles sans l'intervention rapide des arbitres du match, mais surtout, de la présence d'un défibrillateur à proximité.

«Pour les médecins, quand le cœur de quelqu'un arrête, dans leur jargon clinique, c'est la mort subite», a expliqué le miraculé à TVA nouvelles.

Le cœur de Gilles Guay a cessé de battre. «Tous les gens qui étaient là étaient convaincus que j'étais mort, sinon ils se demandaient dans quel état j'allais rester», a précisé l'homme de 61 ans, qui ne gardera aucune séquelle du foudroyant malaise cardiaque dont il a été victime.

Il est conscient de la chance qu'il a, même s'il devra subir un pontage coronarien.

«Après deux ou trois chiffres sur la glace, je suis revenu au banc des joueurs et c'est là que je me suis senti étourdi, a-t-il expliqué. J'ai écrasé et à partir de ce moment-là, plus rien.»

Il n'a eu aucun signe précurseur de l'incident qui se préparait.

«J'ai même "scoré" un but, mais je ne m'en rappelle pas.»

Les deux arbitres du match sont immédiatement intervenus.

«Je me suis occupée de M. Guay. Je l'ai préparé pour qu'on soit prêt à intervenir rapidement avec le défibrillateur», a expliqué Chantal Tremblay.

«Quand j'ai vu qu'il était inconscient, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis précipité pour aller chercher l'appareil, a ajouté Stéphane Lavoie. Quand on l'a connecté, il n'avait plus de pouls.»

Les deux hommes sont catégoriques. L'appareil installé à l'aréna de Kénogami lui a sauvé la vie.

«Admettons que je ne serais pas revenu pour différentes raisons, qu'il n'y a pas de défibrillateur, je serais devenu un poids pour la société», a affirmé M. Guay.

Les trois hockeyeurs espèrent, par leurs témoignages, démontrer l'importance d'avoir un défibrillateur dans son environnement.

«Sauver une vie, ça n'a pas de prix», a conclu M. Tremblay.

C'est grâce aux organisateurs de ce tournoi annuel que les arénas de Saguenay sont tous munis de défibrillateurs.