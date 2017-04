Un python dans la commode de sa chambre d’hôtel

Passer la nuit avec un python, ça vous dit? Un client du Marriott Residence Inn à Worcester, au Massachusetts, a eu toute une frousse en constatant qu'il y avait un invité indésirable dans sa chambre.

Après avoir découvert la présence du reptile d’une longueur de 5 pieds, l'homme horrifié a aussitôt alerté la direction de l’établissement.

«Une fois rendu dans la chambre, le gérant l’a trouvé dans le tiroir d’une commode, juste à côté d’une Bible», a rapporté Richard Wilson, du Central Mass Aquatics.

Il a alors rapidement appelé la police, qui s’est amenée sur place en compagnie d’un spécialiste du contrôle animal.

En plus du livre religieux, le python s’était entouré de barres chocolatées, à l'abri dans son tiroir.

«La demoiselle [i.e. le serpent] avait des Kit Kat avec elle... J’ai approché mes mains tout doucement et je l’ai attrapée. Quand vous la prenez par la tête, tout va bien», a résumé le spécialiste Patrick Cherry, pas du tout nerveux de gérer ce type d'opération délicate.

Conduit au Central Mass Aquatics, le serpent, épuisé, affamé et effrayé, a mordu M. Wilson. «Mais je sais que ce n’est pas une espèce venimeuse, alors ça ne m’a pas inquiété», a-t-il raconté. On lui a donné de quoi se remplir la panse, notamment des rats et des souris.

La police s’est saisie du dossier pour tenter de comprendre comment la bête a pu se retrouver là.