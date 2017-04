«Une fausse bonne idée», dit le chef du PQ

Le Parti québécois (PQ) croit que de couper le financement public aux écoles privées, tel que le propose Québec solidaire (QS), est une «fausse bonne idée».

Dans le cadre d’une motion présentée à l’Assemblée nationale, mercredi, QS prévoit demander aux parlementaires de se prononcer sur une éventuelle abolition du financement public dans les écoles privées.

Or, le PQ a l’intention de ne pas voter en faveur de cette motion, bien que le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, se dise «très inquiet» que le secteur privé soit en train «d’affaiblir» le secteur public.

Selon lui, les parents québécois ont le droit de faire le choix d’inscrire leurs enfants dans une école privée.

«On sent que beaucoup de parents de la classe moyenne, et pas seulement [eux], veulent avoir ce choix. Ça, c’est un fait, et on respecte cette réalité-là», a indiqué M. Lisée, lors d’un point de presse, mercredi matin.

Il se dit toutefois ouvert à une certaine réforme du système. Notamment, M. Lisé espère voir les écoles privées accueillir plus d’élèves en difficulté et offrir une plus grande «mixité».

Le chef du PQ aimerait également étudier la possibilité de revoir l’équilibre entre le financement privé et public, notamment parce que ce dernier secteur éprouve «de grands besoins».

Il a aussi indiqué que de rapatrier les élèves du privé au public coûterait «des dizaines de millions de dollars» à l’État québécois.