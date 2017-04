Une promesse rompue selon l'opposition

Les oppositions accusent le gouvernement Trudeau d’avoir brisé une autre promesse en déposant un projet de loi fourre-tout de plus de 300 pages.

Les libéraux ont déposé mardi un méga projet de loi entérinant le budget fédéral, qui modifie d’un seul coup une vingtaine de mesures législatives.

«Dans les projets de loi omnibus, on y cache à peu près n’importe quoi, a lancé mercredi à Ottawa le député bloquiste Réal Fortin. On nous parlait de "sunny ways", mais on constate que conservateurs et libéraux, c’est bonnet blanc, blanc bonnet.»

«Les libéraux utilisent les mêmes méthodes et tactiques que les conservateurs», a aussi insisté le néodémocrate Alexandre Boulerice.

En campagne électorale, le Parti libéral s’était engagé à abandonner un «subterfuge» utilisé par le gouvernement Harper, qui consistait à présenter des projets de loi fourre-tout dans lesquels étaient enfouis des dizaines de modifications à différentes lois canadiennes.

«M. Harper s’est servi des projets de loi omnibus pour empêcher les parlementaires d’étudier ses propositions et d’en débattre convenablement. Nous mettrons un terme à cette pratique antidémocratique», est-il écrit noir sur blanc dans la plate-forme électorale du Parti libéral du Canada.

Le député conservateur Gérard Deltell estime lui aussi que le projet de loi mammouth des libéraux «en mène large pas mal».

«J’ai vu des choses qui concernent le Directeur parlementaire du budget, des choses sur la loi sur l’aéronautique, sur le Code du travail, la loi sur les juges», a énuméré le député de la région de Québec.

Plusieurs ministres libéraux ont assuré mercredi que ledit document de plus de 300 pages ne constitue pas un projet de loi omnibus puisqu’il met en oeuvre exclusivement, selon eux, des dispositions incluses dans le budget.

«Ce n’est pas un projet de loi omnibus. C’est un projet qui touche entièrement à l’économie», a rétorqué le ministre Marc Garneau.

À titre comparatif, les cinq derniers projets de loi du gouvernement ont fait en moyenne 17 pages.