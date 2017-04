Amaya: la Commission ontarienne allègue qu’il y a eu des infractions

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) accuse le gestionnaire de fonds Ben Cheng et trois autres hommes du milieu des affaires de Toronto de violation des lois sur les valeurs mobilières dans le cadre d’une offre d’achat faite en 2014 par la compagnie québécoise Amaya, qui tentait de mettre la main sur le site de jeu en ligne PokerStars.

Selon les informations rapportées jeudi par le «Globe and Mail», la CVMO allègue que M. Cheng, qui était à l’époque président de la firme Aston Hill Financial, aurait illégalement informé un directeur des ventes de sa boîte, John David Rothstein, de la reprise, pour une valeur de 4,9 milliards $ US, de PokerStars par Amaya. M. Cheng l’aurait même encouragé à partager l’information, selon le quotidien torontois.

Les autres individus cités par la CVMO sont Éric Tremblay, qui était chef de la direction d’Aston Hill, ainsi que Frank Soave, qui était conseiller en placement pour CIBC.

Ces allégations surviennent au terme d’une longue enquête qui, selon le «Globe and Mail», aurait été entamée à la suite de l’acquisition par Amaya de la compagnie Rational Group, en août 2014.

En mars 2016, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a déposé 23 chefs d’accusation liés à des transactions d’initiés sur le titre d’Amaya, cinq visant directement son ex-président-directeur général et fondateur, le Montréalais David Baazov.

Amaya est un géant du jeu sur l’internet. Cette compagnie contrôle des sites comme PokerStars, Full Tilt et BetStars.