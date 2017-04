Campagne de financement: Campus Montréal récolte plus de 500 millions

L’Université de Montréal, HEC et Polytechnique ont amassé plus d’un demi-milliard de dollars dans le cadre de leur campagne de financement «Campus Montréal», ce qui en fait «la plus ambitieuse campagne de financement jamais menée dans le monde universitaire francophone».

«Ces dons soutiennent directement la réalisation de projets d’envergure dans quatre domaines: la recherche, les bourses d’excellence, les infrastructures et les milieux de vie du campus, et surtout, ils nous permettent de mieux réaliser notre mission, au bénéfice de toute la société», a ajouté Guy Breton, le recteur de l’Université, par communiqué.

Cette campagne de financement a déjà permis la mise sur pied d’une trentaine de chaires de recherche et de fonds en médecine, en ingénierie, en gestion, en entrepreneuriat ainsi qu’en sciences humaines et sociales.

«Plusieurs engagements philanthropiques de Campus Montréal sont venus consolider des organisations existantes ou en proposer de nouvelles», a expliqué Christophe Guy, directeur général de Polytechnique Montréal.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, a lui rappelé le rôle important que jouent les universités dans l’identité de la métropole.

«Les lieux de savoirs et de recherche que sont les universités apportent à notre métropole un dynamisme hors du commun. Et c’est très réconfortant de constater que l’engagement philanthropique est au rendez-vous», a-t-il commenté.