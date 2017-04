Cessons de tourner autour du pot

Certains sujets, comme la drogue et la religion, éveillent une réponse plus émotionnelle que rationnelle chez une majorité d’individus. Quand on parle de cannabis (pot ou marijuana), les esprits s’enflamment. Mais objectivement, lorsqu’on met de côté les anges et démons intérieurs, la légalisation du cannabis a peut-être plus d’avantages qu’on ne le pense.

D’un point de vue social, les deux plus grands problèmes reliés au cannabis sont le rôle du crime organisé dans sa culture et sa distribution, et son usage par les jeunes.

L’histoire le démontre bien, la prohibition ne règle rien. Le cannabis est dans la même situation que l’était l’alcool au début du 20e siècle, à l’époque de la prohibition. Malgré les efforts de la police, la consommation d’alcool était autant, sinon plus importante à cette époque que maintenant.

Défis

Le premier défi demeure d’éviter la pensée puritaine qui catalogue en bien/mal, correct/péché. Une fois qu’on élimine ce filtre inutile, on constate que les arguments contre la légalisation sont plutôt pauvres.

Tant qu’on percevra le pot comme péché, la science et la qualité seront limitées.

Production

D’où vient le cannabis vendu dans la rue? Quelle est la concentration en principes actifs? Est-ce du THC (Tetrahydrocannabinol) ou du CBD (Cannabidiol)? Le THC est psychoactif. C’est principalement lui qui cause des effets euphorisants. Le CBD agit plutôt sur l’angoisse, la douleur, la spasticité, etc. Il n’a pas ou très peu d’effet euphorisant.

Une bonne réglementation permettra d’avoir une production de qualité avec une traçabilité (savoir d’où vient le produit consommé mais aussi connaitre sa qualité).

Distribution et encadrement

L’usage par les mineurs est probablement plus grand en ce moment que dans un monde où le cannabis serait bien encadré par une règlementation restrictive.

Qui distribuera le produit fini? Comment sera établie la chaine de distribution? Qui contrôlera l’âge? Devra-t-on avoir un dossier?

Curieusement, les pharmacies ne sont pas impliquées dans la distribution du pot médicinal. D’ailleurs, il y a un mouvement chez les pharmaciens pour s’impliquer dans la distribution du cannabis thérapeutique.

Tout comme autrefois la distribution de seringues propres a permis la réduction des infections malgré l’opposition de plusieurs, la distribution du cannabis récréatif pourrait ouvrir une porte d’intervention pour les pharmaciens envers la clientèle.

Dangerosité

Un grand cas est fait du cannabis sur la route. Vrai, c’est problématique. Il faut y voir et développer une approche intelligente pour prévenir les risques.

Mais que fait-on pour les médicaments qui affectent la vigilance? Les tranquillisants et les analgésiques? La surutilisation des opioïdes, qui fait la manchette, est-elle surveillée comme cause possible de perturbation de la vigilance sur la route?

Risque de dépendance

Possible mais moins important que le tabac. Ce risque milite pour l’intervention des pharmaciens.

L’âge minimum

On parle de 18 ans comme pour l’alcool dans la majorité des provinces. Est-ce que ce sera strictement suivi ou est-ce que ce sera comme dans certains dépanneurs? Il faut absolument avoir un contrôle intelligent et strict de cet âge minimum.

La guerre à la drogue

Il existe des ententes internationales pour la collaboration entre les pays dans la lutte aux narcotrafiquants. Il faudra donc absolument renégocier ces ententes. Mais il y a un mouvement mondial en ce sens. C’est donc un faux problème. Il s’agit d’une tâche réelle mais pas une embuche insurmontable.

Justement, combien coute cette guerre au cannabis? Est-elle efficace? Non, on constate que l’accessibilité dans la rue à du cannabis d’origine douteuse est toujours facile.

Ne pourrait-on pas inverser la machine et, d’une dépense récurrente importante, en faire une source de revenu pour l’État?

Fumer ou pas

Un des aspects négatifs du cannabis, thérapeutique ou récréatif, est le fait de le fumer. Fumer est perçu comme mauvais. C’est vrai. Fumer quoi que ce soit entraîne la formation de goudrons cancérogènes. Mais avec la légalisation, on voit apparaître toutes sortes de formes depuis des vaporisateurs, des huiles, des aliments, etc.

