Québec dépose son projet de loi ce jeudi

Le gouvernement Couillard déposera, jeudi, le projet de loi interdisant les chiens dangereux au Québec.

Selon Le Journal de Montréal, dans ce projet de loi aucune race en particulier ne sera identifiée, on viserait plutôt tous les chiens qui mordent. L’euthanasie sera demandée si ces morsures mènent à de blessures graves.

L’application des règlements serait plus sévère pour tous les chiens avec des amendes plus sévères et une surveillance accrue. Le port de la laisse serait obligatoire dans les endroits publics.

Dans le cas des chiens dangereux ou potentiellement dangereux, l’enregistrement annuel serait plus coûteux, la stérilisation serait obligatoire tout comme le port du licou. Une «clause grand-père» est prévue pour les maîtres actuels.

Un fâcheux événement

En début de semaine, une femme de 64 ans de Saint-Jean-sur-Richelieu a été défigurée par ses propres chiens, ce qui a eu pour effet de ramener le sujet à l’avant-plan.

Atteinte de la sclérose en plaques, la victime, qui se déplace à l’aide d’une marchette, se trouvait dans la cour arrière de l’immeuble résidentiel où elle demeure lorsque les événements se sont produits.

«Pour une raison inconnue, son boston terrier qu’elle avait en laisse a commencé à l’attaquer. Puis, son pitbull qui n’était pas attaché a lui aussi commencé à la mordre», avait raconté le sergent Luc Tougas, porte-parole de la police de Saint-Jean-sur-Richelieu.