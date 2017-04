Des policiers critiqués pour avoir arrêté un jeune autiste de 10 ans à l’école

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Des policiers d’Okeechobee, en Floride, font face à un flot de critiques après avoir procédé à l’arrestation d’un enfant autiste de 10 ans en le menottant, mercredi.

La scène, captée en vidéo par la mère du jeune, s’est déroulée à l’école qu’il fréquentait.

« J’étais très en colère! s’exclame la mère, Louanne Haygood. J’ai eu l’impression que c’était un abus de pouvoir.»

Le bureau du shérif explique que le petit John Haygood a été arrêté pour avoir violenté un employé de la commission scolaire. La mère du jeune indique que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en octobre dernier. Il aurait donné un coup de pied à un éducateur spécialisé.

«Il ne se sentait pas bien avec ce professionnel, raconte-t-elle. Il me l’a dit et je lui ai dit qu’il devait retourner à l’école. Il m’a répondu : "Je ne veux pas retourner à l’école. Je ne l’aime pas. Je ne l’aime pas. Il me fait mal."»

La maman de John reconnait que son fils a un certain passé trouble dans cette école, mais elle soutient que ce comportement est dû à son trouble du spectre de l’autisme.

Après cet incident, l’enfant avait été suspendu de l’école et on le forçait à poursuivre ses travaux de la maison.

Ce n’est que mercredi, lorsqu’il est revenu à l’école pour la première fois en six mois pour faire un examen obligatoire, que les policiers ont procédé à son arrestation.

« D’aller l’arrêter comme ça sur le terrain de l’école devant les autres élèves, devant les autres membres du personnel, pendant les heures de classe... Ils auraient pu venir chez moi n’importe quand pour me dire ce qui en était.»

Mme Haygood ajoute qu’elle est exaspérée de se plaindre auprès de la commission scolaire pour lui faire part du manque de ressources pour s’occuper d’un enfant comme John.

«Si je laisse libre cours à mes émotions, je vais éclater, dit-elle. Je vais pleurer, jurer, m’emporter et m’enrager. Personne ne va m’écouter. Je veux que quelque chose soit fait. Je ne veux pas que d’autres enfants aient à subir ceci.»