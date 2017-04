Des produits de soya de marque Yoso rappelés

La compagnie Flamaglo Foods ltd. a procédé, mercredi, au rappel de produits de soya fermenté de culture Soygo de marque Yoso puisqu’ils auraient pu être exposés à la bactérie Listeria monoctytogenes.

Le rappel touche quatre produits Yoso de soya fermenté de culture Soygo (nature, framboise, vanille et bleuet) de formats de 440 g. Ils ne doivent être dans aucun cas consommé.

Les pots de Yoso nature avec le code 17 MA 19 d5 et le cup 8 34914 00231 3, Yoso framboise avec les mentions 17 MA19 d5 8 34914 00235 1, Yoso vanille avec le code 17 MA 19 d5 et le cup 8 34914 00234 4 et Yoso bleuet avec les mentions 17 MA 19 d5 8 34914 00232 0 doivent être jeté ou retourné en magasin.

Si le produit a été consommé, il est recommandé de consulter un médecin.