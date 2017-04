Groupe TNT sur la liste du travail bâclé à Montréal

Le Groupe TNT, qui a obtenu pour plus de 70 millions $ en contrats depuis 2016 avec la Ville de Montréal, vient d’être placé sur la liste des entrepreneurs qui bâclent leurs travaux sur le territoire montréalais.

Cette décision réduit les chances de l’entreprise, qui avait acquis en 2015 les actifs de compagnies autrefois détenues par Tony Accurso, d’obtenir d’autres contrats pour les deux prochaines années.

Le Groupe TNT n’a réalisé que 53 % des travaux qui lui étaient demandés dans l’exécution de deux contrats de planage et revêtement d’enrobés bitumineux en 2016 dans quatre arrondissements, en plus de les faire avec un retard de 20 et 35 jours.

«La gestion des sous-traitants a été déficiente, de nombreuses problématiques au niveau de la signalisation ont été relevées et malgré de nombreuses rencontres et un avis de redressement pour chacun des contrats, aucune amélioration n’a été observée», peut-on lire dans les documents de la Ville.

L’entreprise peut continuer de soumissionner aux appels d’offres de la Ville, mais Montréal peut décider de ne pas lui accorder le contrat même si elle est le plus bas soumissionnaire.

Le Groupe TNT, qui se dit déçu de la décision, a spécifié qu’il ne fait plus affaire avec le sous-traitant qui lui a causé des problèmes dans ces contrats. L’entreprise a maintenant sa propre compagnie de signalisation. Les raisons des retards dans l’exécution des contrats ont été expliquées à la Ville.

«C’est un coup de semonce, mais ce n’est pas comme si on était banni de la ville, a affirmé Stéphane Gauthier, président de Groupe TNT. Si on avait botché la job, ce serait un autre discours, mais ce n'est pas ça. Au lieu de se plaindre et de se morfondre, on prend ça dans le cadre d’un processus d’amélioration», a-t-il précisé, avant d’ajouter que l’entreprise continuera de soumissionner aux appels d’offres de la Ville.

Les quatre contrats étaient réalisés dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Tremble, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont–La Petite-Patrie et le Plateau-Mont-Royal et représentaient une valeur totale de 9 395 192$.

Enquête du BIG

Le bureau de l’inspecteur général (BIG) avait d’ailleurs entamé une enquête sur le chantier dans le Plateau-Mont-Royal après que le maire de l’arrondissement, alors chef de Projet Montréal, Luc Ferrandez, eut porté plainte en septembre 2016.

Selon M.Ferrandez, des nids-de-poule profonds et des fissures dans la dalle n'auraient pas été réparés avec le liant requis par le devis technique avant d’être recouverts par de l'asphalte neuf.

«Vu que cette rue est extrêmement détruite, on s’attend à voir des bosses et des trous dès cet hiver», avait affirmé M. Ferrandez.

La Ville de Montréal avait dû suspendu les activités de l’entrepreneur, le temps que l'inspecteur général fasse son enquête. Les travaux avaient repris le lendemain et ils avaient été complétés.