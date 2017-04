Hausse du prix de l'essence: les automobilistes mécontents à Sherbrooke

Plusieurs automobilistes ont fait le saut jeudi matin en faisant le plein dans la grande région de Sherbrooke, en Estrie.

À la veille du congé de Pâques, le prix de l'essence a bondi de 10 cents le litre dans la plupart des stations-service.

Les automobilistes étaient amers en constatant cette augmentation, mais ils n’étaient pas surpris non plus.

En quelques heures à peine, le prix du carburant a grimpé de 1,11$ à 1,21 $ dans plusieurs stations-service à Sherbrooke.

Une hausse qui ne plait ni aux propriétaires de VUS ni aux chauffeurs de taxi.

Si les automobilistes magasinent, ils pourraient faire de bonnes affaires. Certains détaillants d'Eastman, de Magog et de Cowansville affichaient encore 1,11 $ le litre jeudi après-midi.

«On peut prendre la décision ou non de mettre de l'essence dans sa voiture. On attend ou on en ajoute pour ses besoins à court terme», a recommandé Annie Gauthier, porte-parole pour CAA Québec.