La Cage - Brasserie sportive: hausse des ventes et de la rentabilité

Le Groupe Sportscene inc. a annoncé jeudi que le deuxième trimestre de l’exercice 2017 s’était soldé par une accélération de la croissance des ventes de son réseau d’établissements La Cage - Brasserie sportive et par une amélioration de la rentabilité.

Les ventes totales du réseau ont augmenté de 16,3 % pour atteindre 29,8 millions $ durant la période de 13 semaines terminées le 26 février dernier.

Depuis le début de l’exercice 2017, les ventes ont progressé de 9,7 % comparativement à la période correspondante de l’année précédente pour totaliser 57,9 millions $, et ce, malgré un nombre inférieur de restaurants en exploitation.

Ces résultats, indique-t-on, sont essentiellement attribuables à la hausse des ventes moyennes par établissement comparable.

Le réseau La Cage – Brasserie sportive compte actuellement 46 établissements.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) ajusté consolidé de Sportscene a augmenté de 50,4 % au deuxième trimestre et de 42,0 % depuis le début de l’exercice pour se chiffrer respectivement à 1,5 million $ et 3,4 millions $.

Selon la direction, cette augmentation est satisfaisante, mais ne reflète pas le plein potentiel du réseau La Cage, car Sportscene a continué d’investir afin d’augmenter l’achalandage des restaurants.

Cinq établissements ont été entièrement rénovés depuis le début de l’exercice 2017, ce qui porte à 20 le nombre de restaurants arborant le nouveau design.

«Nous sommes satisfaits et encouragés par la tendance favorable qui se poursuit et s’accentue depuis le milieu de l’exercice 2016», a déclaré Jean Bédard, président et chef de la direction de Sportscene.