La Cour suprême refuse d'entendre l'appel de Hamed Shafia

La Cour suprême a refusé jeudi d’entendre l’appel de Hamed Shafia, reconnu coupable des meurtres de quatre membres de sa famille en 2012, qui disait avoir 17 ans au moment du crime.

Purgeant une peine de prison à vie, Hamed Shafia faisait valoir qu’il n’avait pas encore 18 ans quand il a été arrêté et il estimait qu'il aurait dû être jugé comme un mineur. Il affirmait que la Cour d'appel de l'Ontario avait appliqué un mauvais critère pour l’admission de nouvelles preuves qui auraient prouvé qu’il était mineur au moment des meurtres. La Cour suprême lui a cependant fermé la porte, ce qui fait que le jeune homme a donc épuisé tous ses recours à ce sujet.

Mohammad Shafia, sa femme et leur fils, Hamed Shafia, ont été reconnus coupables des meurtres des trois filles de la famille et de la première femme du père, en janvier 2012. Les corps de Zainab, 19 ans, Sahar, 17 ans et Geeti, 13 ans ainsi que Rona Amir, 52 ans, avaient été retrouvés sans vie dans une voiture au fond de l'écluse de Kingston Mills, en Ontario, le 30 juin 2009.