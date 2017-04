Le charme discret de l’humour anglais

Cette comédie romantique atypique mettant en vedette Gemma Arterton se déroule en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les Britanniques sont reconnus pour leur humour particulier, pince-sans-rire. De surcroît, lorsqu’ils se mettent à se remémorer leur rôle de seul rempart européen contre le nazisme, ils glorifient le «Keep calm and carry on» («Restez calme et continuez à vivre», slogan inventé en 1939) et le «stiff upper lip» (le fait de ne laisser montrer aucun sentiment). Lorsqu’un scénario décide de mélanger ses deux éléments, le résultat est surprenant. C’est la cinéaste Lone Scherfig qui se trouve à la barre de «Their finest», adaptation du roman de Lissa Evans, et elle a rassemblé tout ce que le Royaume-Uni compte de talents.

Ainsi, Catrin (Gemma Arterton) et Ellis (Jack Huston) ont du mal à joindre les deux bouts. Catrin décide donc de postuler pour un emploi de secrétaire, sans savoir qu’elle pose en fait sa candidature pour un poste au sein du Ministère de l’information (lire: «propagande») et plus précisément à l’intérieur de sa division cinématographique. Roger Swain (Richard E. Grant), son patron, lui donne bientôt comme mandat d’écrire les dialogues féminins des courts métrages de propagande.

Un jour, elle est envoyée près des côtes afin d’interviewer des jumelles qui auraient participé à la bataille de Dunkerque. Son objectif est de voir si l’histoire des sœurs peut faire l’objet d’un film apte à soulever le moral de la population. Les détails sont truculents, tant au niveau de ce qu’ont réellement fait les sœurs, que le niveau de sexisme auquel Catrin se trouve confrontée.

Mais le feu vert est donné à ce projet, et la jeune femme se trouve jumelée à Tom Buckley (Sam Claflin), un scénariste qui se rend bientôt compte du talent de Catrin et duquel – on s’en doute bien – elle se rapprochera. On note, en outre, la présence de Bill Nighy en acteur parfaitement imbu de lui-même.

Si «Their Finest» met un bon moment à trouver son rythme de croisière (il faut attendre la visite de Catrin aux deux sœurs pour tomber résolument dans la comédie), les 117 minutes de la projection passent agréablement. Par contre, le fameux humour britannique en rend l’appréciation un peu difficile.

Note: 3,5 sur 5