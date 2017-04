Le projet de loi sur la marijuana qui sera déposé à Ottawa aujourd’hui n’est pas sans inquiéter plusieurs experts, qui se questionnent entre autres sur les impacts sur la santé des jeunes et sur l’implication du crime organisé dans la vente de la drogue.

L’Association des psychiatres et les chefs de police se sont prononcés contre ce projet de loi.

Le militant pro-légalisation Marc-Boris St-Maurice comprend qu’il puisse y avoir des inquiétudes, mais il estime que la solution réside dans des consultations publiques bien menées.

«Pris les culottes baissées»

Il croit d’ailleurs qu’il est plus que temps de se pencher sur le dossier. «Je pense que le Québec est en retard. Ça fait déjà deux ans qu’on sait que le gouvernement libéral a promis de légaliser, et là, il se réveille aujourd’hui», déplore celui qui dirige également le Club Compassion de Montréal.

Et la question de la mise en vente ne lui paraît pas si compliquée. «On a de l’alcool, on a du tabac, des produits comme ça qui sont vendus déjà en société, et on doit y aller avec ce modèle-là», estime-t-il.

Il suggère de reprendre un modèle semblable à celui de la vente de bière, par exemple, où les géants côtoient les microbrasseurs en harmonie. «Il doit y avoir de la place pour tous les joueurs dans ce nouveau domaine», lance-t-il.

Quant aux éventuels problèmes de santé publique, il croit que les risques sont exacerbés par le fait que la marijuana est illégale. Il est convaincu que «quand on se responsabilise comme société dans un dossier, on fait baisser les risques».

Selon lui, la légalisation n’aura pas d’impact sur le taux de consommation, qui est déjà en hausse. «Quand quelqu’un décide de fumer un joint, le fait que c’est légal ou non, c’est comme la dernière chose sur leur liste [de préoccupations]», conclut le militant.