Légalisation de la marijuana: le projet de loi déposé jeudi

Le gouvernement de Justin Trudeau présentera, jeudi, son projet de loi visant à légaliser et à encadrer la marijuana récréative.

À la fin de 2016, un rapport du groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis présidé par l’ex-ministre de la Justice, Anne McLellan, avait émis 80 recommandations sur lesquelles s’inspirera la future loi du gouvernement Trudeau.

Le document de plus d’une centaine de pages suggérait aussi que le fédéral réglemente la production, mais que les ventes au détail soient encadrées par les provinces en collaboration avec les municipalités.

Québec pas consulté

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard a fait savoir qu’il n’avait jamais été consulté par le gouvernement Trudeau dans ce dossier.

«On a lu des éléments qui sont parus dans les médias. Je suppose qu’on va avoir des conversations plus formelles après le dépôt du projet de loi», avait souligné le premier ministre Philippe Couillard lors d’un point de presse, mardi.

Le premier ministre craint qu’Ottawa tente de «transférer des fardeaux importants sur les épaules des provinces pour toute la réglementation et l’encadrement de cette question».

Mais Québec aura l’occasion de se faire entendre, a-t-il assuré. «S’il faut le faire directement là-bas, on le fera», a dit Philippe Couillard.

Québec et Ontario main dans la main

La légalisation de la marijuana par Ottawa cause bien des maux de tête aux provinces, qui devront gérer la distribution de la substance, de même que ses impacts sociaux.

Pour y faire face, le Québec et l’Ontario ont mis sur pied un comité interministériel afin d’harmoniser leurs cadres législatifs sur la question.

L’initiative vient d’un «souci de cohérence» sur les enjeux de santé, de sécurité et de réglementation en milieu de travail, a expliqué Lucie Charlebois la ministre déléguée à la Santé publique, mercredi.

Du même souffle, madame Charlebois a confirmé que la mise en application de la légalisation nécessitera un projet de loi québécois. «Parce que, c’est beau de faire la légalisation, mais après ça, c’est : où on vend ça, comment on vend ça, à qui on vend ça. Les lieux, l’âge, etc.», dit-elle.

Le Bloc veut du pot québécois

En entrevue mardi, la chef du Bloc québécois Martine Ouellet avait réclamé du fédéral qu’il laisse aux provinces le pouvoir de superviser la production de marijuana récréative afin d’assurer l’essor de l’industrie au Québec.

«On souhaite que le développement économique se fasse au Québec et non pas en Ontario», a affirmé Mme Ouellet.

L’Ontario compte actuellement 24 producteurs de cannabis médical autorisé par Santé Canada, pour un seul au Québec.

Le PQ veut une commission parlementaire

Le chef du Parti québécois (PQ) Jean-François Lisée a demandé demande une commission parlementaire sur le sujet afin d’évaluer les répercussions qu’aurait ce changement législatif sur la société québécoise.

Il craint pour l’instant que le débat autour de ce dossier soit «confisqué» aux Québécois et que le gouvernement Couillard «discute de façon opaque» avec Ottawa pour la mise en œuvre de cette légalisation.

«Je pense qu’il est doublement important que les Québécois puissent s’exprimer sur sa mise en œuvre», a expliqué M. Lisée, lors d’un point de presse, mercredi matin.

Le parti québécois veut entendre des experts sur les impacts de cette légalisation, notamment sur des questions de santé publique et de conduite automobile, «afin que des recommandations puissent se traduire en législation».