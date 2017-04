Légalisation de la marijuana: les amateurs de pot jubilent

Le projet de loi libéral légalisant le cannabis a été accueilli à bras ouverts par des militants et les nombreux clients d’une boutique illégale de pot récréatif rencontré à quelques coins de rue du Parlement canadien à Ottawa, jeudi.

«Ce n’est pas trop tôt!», a lancé Mike Robillard, un client venu acheter quelques grammes de marijuana en costume-cravate au Cannabis Culture.

Depuis son ouverture, ce petit commerce ayant pignon sur rue depuis peu au centre-ville de la capitale fédérale attire chaque jour plusieurs centaines de consommateurs.

À l’intérieur, Lianne Wilson demande à chaque client de prouver qu’il est âgé d’au moins 19 ans à l’aide d’une pièce d’identité valide, sans plus.

Ces derniers sont ensuite invités à passer dans une autre pièce où des vendeurs munis de gants de plastique proposent une sélection d’herbes aux noms souvent énigmatiques.

Près de la caisse enregistreuse, le – volumineux – bol à pourboire porte la mention «Aidez-nous à sortir de prison».

Ces boutiques qui défient la loi pullulent actuellement au Canada et leur popularité ne se dément pas.

«On contrôle la qualité et nous offrons un environnement sécuritaire pour nos clients, qui n’ont pas à aller rencontrer un revendeur louche dans une ruelle», a affirmé Lianne Wilson.

Cet engouement laisse croire que l’influence du crime organisé dans le marché du pot sera grandement diminuée avec la légalisation, selon de nombreux clients croisés au Cannabis Culture. Une volonté affichée du gouvernement Trudeau.

«Acheter son pot dans les boutiques réduit le risque de côtoyer des revendeurs et des gens douteux», a soutenu Mike Robillard.

Depuis quelque temps, un autre client, Martin Turos, ne jure que par les petits commerces, qui sont selon lui plus «sécuritaires», même s’ils sont illégaux.

«La plupart des revendeurs de drogues dans la rue vendent aussi autre chose et ils essaient de te convaincre d’en acheter. Mais moi, ça ne m’intéresse pas», a-t-il expliqué.

Le Torontois soutient que de «moins en moins de pot se vend sous le manteau» dans la Ville-Reine, en raison de la présence de plusieurs boutiques vendant cette drogue douce au vu et au su de tous.

«Elles prennent le dessus sur le marché noir», croit-il.

Une jeune cliente, Brianne Vaillancourt, préfère elle aussi le Cannabis Culture aux revendeurs traditionnels pour son côté «pratique» et «sécuritaire».

«Acheter dans la rue est tellement plus compliqué, et ici, on est sûr que le cannabis n’est pas mélangé à autre chose», a-t-elle expliqué.