Les proches d’une femme attaquée par ses chiens appellent à l'aide

La femme qui a subi une attaque de chiens extrêmement violente à Saint-Jean-sur-Richelieu, lundi, gardera des séquelles physiques permanentes. Afin de lui venir en aide, Joey Leroux, un proche a mis en ligne une campagne de sociofinancement sur le web, afin de l’aider à passer au travers de cette dure épreuve.

Jocelyne Leroux, 60 ans, est atteinte de sclérose en plaques. Amoureuse des animaux, elle avait l’habitude d’aller promener ses deux chiens chaque jour, ce qui lui permettait de rester active malgré la maladie.

Jocelyne Leroux, 60 ans

Lundi, pour une raison inconnue, son pitbull et son Boston terrier l’on attaquée. L’agression était si violente qu’un témoin a raconté en entrevue être resté fortement ébranlé par la scène «effroyable». Une voisine est intervenue afin de secourir la pauvre dame.

La sexagénaire a eu les oreilles arrachées, a été mordue au visage et ses bras ont été charcutés par les deux bêtes.

En raison des graves blessures infligées, la femme ne sera plus en mesure de se déplacer en déambulateur, comme par le passé. Ainsi, ses proches souhaitent lui acheter un quadriporteur électrique. Sa famille souhaite également pouvoir lui offrir «si possible» de l’aide à domicile pendant sa convalescence.

Malgré la gravité de ses blessures, on ne craint plus pour la vie de Mme Leroux, et elle demeure hospitalisée dans un hôpital montréalais.

«Nous vous remercions de toute l'aide que vous pouvez apporter à Jocelyne, mais aussi à son fils, Dany Leroux et toute la famille», peut-on lire sur le site de financement participatif.

Pour aider Jocelyne Leroux : https://www.onedollargift.com/ca-fr/Reve-Venir-en-aide-a-Jocelyne-Leroux-20467