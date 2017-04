L’essence à 1,32$... à quelques jours de Pâques

À quelques jours du long congé pascal, les automobilistes de la grande région de Montréal doivent faire face à une nouvelle hausse du prix de l’essence. Le prix affiché ce matin est de 1,319$ le litre, une augmentation de dix sous le litre.

Consultez la liste des prix de l’essence de votre région avant de quitter vers le travail

«Le gaz à Saint-Bernard-de-Lacolle est à 1,03$. On travaille dans ce coin-là. Ça n'a pas d’allure. C’est sûr que c’est le congé de Pâques, on s’en va à Québec. Ça va nous couter plus cher quand nous allons revenir», déplore un automobiliste rencontré par TVA Nouvelles.

La raison de cette hausse serait un retard de production dans les raffineries américaines puisque la demande aurait été sous-estimée.

«C’est impressionnant et on ne sait pas pourquoi et c’est ça le problème. Est-ce qu’ils profitent du congé pascal? C’est toujours nous qui payons», s'insurge un autre conducteur.

C’est une deuxième hausse cette semaine: le litre d’essence se négociait à 1,15$, lundi et 1,24$ mardi.