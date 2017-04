Loblaw investira 1,3 milliard $ cette année

Loblaw a annoncé jeudi qu’elle investira 1,3 milliard $ au pays cette année afin notamment d’ouvrir 30 nouveaux magasins, d’en rénover plus de 500 et d’étendre son offre en commerce électronique.

Le plus gros détaillant en alimentation du Canada estime que ces investissements engendreront 10 000 emplois dans le domaine de la vente, de la construction et d’autres secteurs connexes.

«Notre investissement permettra d'améliorer l'expérience client et de créer des emplois locaux dans les communautés que nous desservons», a déclaré Galen G. Weston, président du conseil d’administration et chef de la direction des Compagnies Loblaw, par communiqué.

Loblaw veut aussi davantage vendre des produits frais dans des magasins Shoppers Drug Mart/Pharmaprix.

«Notre objectif est clair : favoriser, grâce à notre réseau, faciliter l'accès à des produits alimentaires frais, abordables et novateurs, de même qu'à des services de santé et bien-être plus efficaces», a ajouté M. Weston.

Loblawa emploie près de 200 000 personnes au pays et possède 2400 magasins, dont ceux des bannières Provigo et Maxi.