Loblaw investira 1,3 milliard cette année

Loblaw a annoncé jeudi qu’elle investira 1,3 milliard $ au pays cette année afin notamment d’ouvrir 30 nouveaux magasins, d’en rénover plus de 500 et d’étendre son offre en commerce électronique.

Le plus gros détaillant en alimentation du Canada estime que ces investissements engendreront 10 000 emplois dans le domaine de la vente, de la construction et d’autres secteurs connexes.

«Notre investissement permettra d'améliorer l'expérience client et de créer des emplois locaux dans les communautés que nous desservons», a déclaré Galen G. Weston, président du conseil d’administration et chef de la direction des Compagnies Loblaw, par communiqué.

L’entreprise n’a pas été en mesure de donner des détails concernant les dépenses, mais il semble que les sommes déboursées au Québec ne seront pas élevées. L’entreprise dit avoir déjà dépensé près de 400 millions $ depuis quatre ans dans la province.

«Loblaw n’avait jamais autant investi dans un seul et unique marché auparavant. D’autres investissements plus mineurs sont à venir, mais il est encore trop tôt pour les dévoiler», a mentionné Johanne Héroux, directrice principale aux affaires corporatives et communications de Loblaw dans un courriel envoyé à l’Agence QMI.

Produits frais

Les investissements de Loblaw auront notamment pour but de vendre davantage de produits frais dans ses réseaux de pharmacies Shoppers Drug Mart et Pharmaprix qui comptent plus de 1300 établissements.

«Notre objectif est clair: favoriser, grâce à notre réseau, l'accès à des produits alimentaires frais, abordables et novateurs, de même qu'à des services de santé et bien-être plus efficaces», a dit Galen G. Weston.

Loblaw possède environ 1100 épiceries, dont ceux des bannières Provigo et Maxi. Au total, elle emploie près de 200 000 personnes au pays.