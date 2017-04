McKesson est une entreprise québécoise, estime Leitao

McKesson Canada, qui souhaite acheter Uniprix, existe depuis assez longtemps pour que l’on considère qu’il s’agit d’une entreprise québécoise, estime le ministre des Finances Carlos Leitao.

«On ne va pas s’engager dans une discussion de c’est quoi une entreprise québécoise, mais je vous rappelle seulement que McKesson Canada est établie à Montréal depuis 112 ans. Alors si après 112 ans on n’est pas Québécois, ça prend combien de temps, 500 ans?», a pesté M. Leitao jeudi à l’entrée du caucus libéral.

L’opposition péquiste s’inquiète de la vente d’Uniprix à l’américaine McKesson, annoncée mercredi. Après une première tentative ratée en 2009, la pharmaceutique McKesson Canada veut mettre la main sur les 330 pharmacies d’Uniprix. La filiale du géant américain du même nom possède déjà 275 pharmacies Proxim et cette acquisition lui permettrait d’avoir plus de magasins que le Groupe Jean Coutu.

Le PDG d’Uniprix, Philippe Duval, a affirmé en entrevue avec la Presse canadienne que la réforme de la santé de Gaétan Barrette «a accélérée (sa) réflexion» quant à la vente de la chaine de pharmacies pour «assurer la croissance de l’enseigne».

Cette déclaration a été récupérée par le chef péquiste Jean-François Lisée, qui dit que c’est «trois ans d’acharnement de Gaétan Barrette sur les pharmaciens», qui causent la transaction. «Il y a eu des impacts sur les heures d'ouverture, la fermeture de certaines pharmacies, les marges bénéficiaires. M. Barrette a un impact négatif sur la croissance de tout le secteur pharmaceutique», a-t-il déploré.

De son côté, le bouillant ministre de la Santé a affirmé qu’il n’était «absolument pas» responsable de la vente d’Uniprix et a qualifié M. Lisée d’«homme de la tactique pour inventer des histoires qui n’existent pas».

Il estime également que son travail n’est pas d’empêcher la vente d’entreprises québécoises et que les Québécois seront aussi bien servis par les propriétaires américains. «Il m’importe qu’on ait des pharmaciens compétents sur le terrain, on les a. Il m’importe qu’on ait accès à des médicaments, on l’a. La propriété québécoise des pharmacies est un enjeu commercial, c’est leurs enjeux», a-t-il tonné.