Pâques et Noël ne sont pas des fêtes religieuses, lance Lisée

Les fêtes de Noël et de Pâques ne sont pas religieuses, estime le chef péquiste Jean-François Lisée, qui se défend de souligner des célébrations liturgiques.

Durant la campagne à la direction du Parti québécois, M. Lisée avait reproché à son adversaire Alexandre Cloutier d’avoir mentionné sur les médias sociaux la fin du ramadan. «En ce lendemain de l'Aïd al-Fitr, je tiens à offrir mes meilleurs vœux à tous les Québécois et Québécoises de confession musulmane», avait écrit M. Cloutier.

M. Lisée affirme qu’il se questionne sur cette pratique puisqu’elle laisse en plan les athées. «Je veux parler à la diversité non à travers leur religion, mais à travers leur culture, et donc, si vous avez suivi mon fil Twitter depuis que je suis chef, le Nouvel An chinois, le Nouvel An vietnamien, les fêtes nationales, les événements culturels», a-t-il lancé.

«Sans condamner les choix des autres, mon choix à moi, c'était de souligner [...] la diversité en général, donc les événements qui rassemblent autour d'éléments qui ne sont pas divisifs comme la religion», a-t-il ajouté.

M. Lisée souligne toutefois les fêtes de Pâques et de Noël. Il estime, dans le cas de Pâques, que la fête la plus importante du christianisme, qui commémore la résurrection de Jésus et qui clôt la Semaine sainte, n’est pas de nature religieuse. «Comme vous le savez, la chrétienté a récupéré, avec Noël et Pâques, des fêtes païennes qui lui préexistaient», a-t-il lancé.

Il fait cette distinction car ces deux fêtes sont considérées comme fériées dans le calendrier civil. «Ensuite, les gens peuvent choisir de fêter en mangeant du chocolat ou en allant à l’église, c’est leur choix», a-t-il ajouté.