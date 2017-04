Pas de Québécois à Cannes cette année

Pour la première fois depuis 2009, le Québec brillera par son absence dans la sélection officielle du 70e Festival de Cannes.

La compétition et la section Un certain regard, dont les titres ont été dévoilés jeudi matin à Paris par le délégué général Thierry Frémaux, ne comptent aucun film québécois. Ni aucun cinéaste québécois, doit-on ajouter, puisqu'il faut se rappeler que Denis Villeneuve avait présenté «Sicario», une production américaine, en compétition en 2015.

En 2010, 2012, 2014 et 2016, Xavier Dolan avait présenté successivement «Les amours imaginaires» (Un certain regard), «Laurence Anyways» (prix d'interprétation à Suzanne Clément - Un certain regard), «Mommy» (Prix du jury - compétition) et «Juste la fin du monde» (Grand prix - compétition). En 2013, Chloé Robichaud avait présenté «Sarah préfère la course» dans la section Un certain regard.

Il ne faut pas oublier non plus que Nicolas Roy avec «Ce n'est rien« et Robichaud avec «Chef de meute» ont pris part à la compétition officielle de courts métrages en 2011 et 2012.

Il restera à voir si un film québécois réussira à se tailler une place dans les programmations de la Semaine de la critique et de la Quinzaine des réalisateurs, qui seront annoncés les 24 et 25 avril.

Kidman quatre fois

L'actrice australienne Nicole Kidman sera omniprésente sur le tapis rouge du Festival de Cannes puisqu'on la retrouve au générique de trois films, dont deux en compétition, et de la deuxième saison de la série télé «Top of the Lake», qui fera l'objet d'une présentation spéciale.

Elle sera notamment à l'affiche du nouveau Sofia Coppola, «The Beguiled», aux côtés de Colin Farrell, Kirsten Dunst et Elle Fanning.

Parmi les autres grands noms attendus, mentionnons Julianne Moore et Michelle Williams, vedettes de «Wonderstruck», de Todd Haynes. La Croisette verra aussi Joaquin Phoenix dans «You Were Never Really Here», de Lynne Ramsay, de même que Robert Pattinson, dans «Good Time», de Benny et Josh Safdie.

La première présence de Noah Baumbach en compétition, avec «The Meyerowitz Stories», réunira Adam Sandler, Ben Stiller, Dustin Hoffman et Emma Thompson sur le tapis rouge.

La soirée d'ouverture permettra pour sa part à Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg de revenir à Cannes avec «Les fantômes d'Ismaël», film français d'Arnaud Desplechin.

Le Festival de Cannes se tiendra du 17 au 28 mai prochain.