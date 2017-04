Pavage et réfection: 75 rues et artères ciblées à Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières, en Mauricie, s'apprête à lancer une grande opération de pavage sur son réseau routier.

Près de 75 rues seront ciblées, dont 21 artères principales. Les chantiers s'étaleront de la mi-mai jusqu’à l'automne.

Une évaluation de l'état des rues a permis d'établir que 25 % d’entre elles se trouvaient en mauvais ou en très mauvais état.

«Les gens disaient toujours: "Monsieur le maire, le pavage?" Oui, même si vous le dites, on le sait qu'il y a le pavage et pas juste à Trois-Rivières. Le pavage, c'est une priorité à travers le Québec. Il y a un déficit important au niveau des investissements. Mais on dit: "c'est beau le pavage, mais on va réparer ce qui est le plus important, l'eau et les égouts". Maintenant, on arrive au bout de ces investissements», a dit le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

Les automobilistes auront bien sûr à subir les inconvénients qui vont avec les travaux routiers. Ils seront informés au fur et à mesure de l'apparition des chantiers. La Ville investit 30 millions $ pour le pavage et, dans certains cas, les travaux comprendront également la réfection complète des infrastructures souterraines des rues.

L’administration Lévesque lance également un programme de restauration des ruelles dans les vieux quartiers. Elles seront refaites à raison d’une ruelle chaque année.