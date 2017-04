Pot problème!

Des médecins, de grands sportifs, des dentistes, des professeurs, monsieur et madame Tout-le-Monde. Il y aurait des fumeurs de marijuana dans toutes les couches de la société d’après l’auteur du livre Grand-maman fume du pot.

André Gingras fait partie des défenseurs de la légalisation du cannabis. TVA Nouvelles s’est entretenu avec le spécialiste en horticulture et fumeur occasionnel de pot depuis 20 ans.

L’âge légal de la consommation sera fixée à 18 ans, qu'en pensez-vous?

Les études disent en général qu’avant l’âge de 15 ans, l’utilisation du cannabis peut faire des dommages au cerveau chez l’adolescent en plein développement. L’idéal serait probablement plus de 21 ans. Mais en fixant l’âge légal à 18 ans, on retarde un petit peu le début de la consommation chez les jeunes.

Le cannabis peut induire une psychose toxique chez les jeunes consommateurs ...

C’est ce que dit la recherche. En réalité, la consommation de marijuana n’est pas la cause du déclenchement des problèmes de santé mentale. Si l’on n’a pas ça dans ses gênes, si on n’a pas de prédisposition, fumer de la marijuana ne fera pas apparaître de cas de psychose. Le pot est plutôt un élément qui favorise le déclenchement hâtif des symptômes de maladie mentale. C’est important de dire que c’est contre-indiqué chez ceux qui souffrent de troubles mentaux.

Est-ce vrai que la marijuana est la porte d’entrée aux drogues dures?

La science déboulonne cet argument-là. Ça serait le même principe que de dire que ceux qui consomment de l’alcool ont d’abord commencé à boire du lait. Oui, la plupart des gens qui consomment des drogues dures ont commencé par le cannabis, mais beaucoup de fumeurs de cannabis ne vont jamais vers les drogues dures.

Quel pourcentage de gens fument du pot?

Quelque 20% des Canadiens fumerait de la marijuana. Quand on parle des fumeurs quotidiens, on tombe à 2% de la population. Et c’est à peu près 10% des utilisateurs qui ont des problèmes de consommation et là le mode de vie désordonné peut venir avec.

Il y a donc des utilisateurs dans toutes les tranches de la société?

Oui, il y a consommateurs qui sont médecins, dentistes, professeurs, même des grands sportifs. Ricky Williams un joueur de la NFL disait que 60 à 70% de ses confrères consommaient de la marijuana. On peut imaginer la même chose dans la LNH. Il y a aussi sûrement des joueurs des Canadiens qui consomment le produit.

Le cannabis est toutefois plus fort qu’avant, sa concentration en THC est beaucoup plus élevée?

En effet, il est beaucoup plus fort pour répondre à la demande des utilisateurs. D’après les études, c’est à peu près trois fois plus puissant aujourd’hui qu’il y a 30 ans. Est-ce vraiment un problème que la marijuana soit plus forte, c’est discutable, car la plupart des utilisateurs adaptent leur consommation selon l’effet recherché. Si le produit est plus fort, la plupart des gens en consomment moins. On ‘est pas obligé de finir un joint. On peut le laisser s’éteindre au milieu.