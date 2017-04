Projet Montréal demande la tenue d’un référendum sur un nouveau stade

Projet Montréal demande que Montréal tienne un référendum sur l’utilisation de fonds publics pour la construction d’un nouveau stade de baseball en vue d’un éventuel retour d’une équipe dans les ligues majeures.

L’opposition propose que ce référendum se tienne le même jour que les prochaines élections municipales, le 5 novembre.

«Est-ce que les Montréalais sont prêts à investir l’argent de leurs taxes pour le retour du baseball à Montréal?», a demandé Valérie Plante, chef de Projet Montréal.

Le parti déposera une motion en ce sens au prochain conseil municipal.

Le maire de Montréal a reconnu récemment qu’il était en faveur d’investir de l’argent public pour la construction d’un stade de baseball. Il ne s’avance toutefois pas sur un montant précis, disant que c’est trop prématuré, et souhaite d’abord qu’il y ait des fonds privés.

Il a répété à de nombreuses reprises que la question n’est pas «s'il y aura le retour d’une équipe de baseball, mais quand».

«Le maire n’est pas clair sur cette question. Il n’y a pas de plan sur la table, mais on sent qu’il a un plan en dessous de la table. On demande plus de transparence et qu’il cesse de négocier derrière des portes closes», a précisé Mme Plante.

Un groupe d’investisseurs privés, dont le riche homme d’affaires Stephen Bronfman, ont démontré leur intérêt pour investir dans le retour d’une équipe de baseball à Montréal, mais admet que «l'apport du public pour la construction d'un stade serait nécessaire».

Projet Montréal soutient que selon le scénario établi par une étude de Ernst&Young, commandée par Projet Baseball Montréal, l’investissement de Montréal pourrait se chiffrer à 200 millions $.

Le parti d’opposition se dit en faveur du retour d’une équipe de baseball à Montréal, mais contre l’utilisation de fonds publics avec un modèle où le public investit dans le stade et le privé investit dans les capitaux de l’équipe.

Valérie Plante ne dit toutefois pas quel modèle elle préconise et souhaite plutôt «consulter les Montréalais». Elle affirme toutefois que si les Montréalais votent en faveur de l’investissement de Montréal dans un stade à l’issue d’un référendum elle accepterait leur décision et irait de l’avant avec le projet.