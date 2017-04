Signature de l’Accord entre le Canada et la Nation des Métis

Le premier sommet entre la Nation des Métis et la Couronne à Ottawa a été l’occasion jeudi de signer l’Accord entre le Canada et la Nation des Métis.

Salué tant par le premier ministre Justin Trudeau que par le président du Ralliement national des Métis, Clément Chartier, cet accord met la table en vue d’établir une «relation de gouvernement à gouvernement renouvelée», a précisé le bureau du premier ministre par communiqué.

«En décembre dernier, j’ai promis que les ministres fédéraux et les dirigeants de la Nation des Métis travailleraient ensemble pour relever des défis importants, a dit Justin Trudeau. Nous n’avons pas pris cet engagement à la légère. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer la signature conjointe de l’Accord entre le Canada et la Nation des Métis. Même s’il est vrai que nous avons encore beaucoup à faire en ce qui concerne les enjeux sociaux, culturels, économiques et environnementaux qui touchent les Métis de manière unique, nous avons maintenant une base solide pour nous aider à bâtir une relation renouvelée fondée sur le respect entre la Couronne et la Nation des Métis. Tous les Canadiens en bénéficieront.»

L’Accord permet notamment de dresser la liste des priorités et d’élaborer des politiques dans des domaines d’intérêt commun, a-t-on indiqué.

Autonomie et autodétermination

Dans le plus récent budget fédéral, Ottawa s’est engagé à investir 85 millions $ d’ici cinq ans et 28,3 millions $ par année par la suite afin de renforcer la capacité de gouvernement du Ralliement national des Métis ainsi que de ses cinq organisations membres dans autant de provinces, soit l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique. L’autonomie gouvernementale et l’autodétermination des Métis sont ainsi encouragées.