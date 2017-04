«The Promise»: Une recette pas toujours gagnante

«Trop, c’est comme pas assez», dit le proverbe. «The Promise» s’égare malheureusement dans ce travers-là.

Le réalisateur et coscénariste Terry George – connu pour le mémorable «Hôtel Rwanda» - a choisi le génocide des Arméniens par les Turcs pour sa nouvelle œuvre historique. Le début du siècle dernier se prêtant admirablement – costumes, coiffures, décors – à la reconstitution cinématographique, c’est dans un Empire ottoman (aujourd’hui la Turquie) au bord de la déclaration de guerre que se trouve plongé le spectateur.

Mikael (Oscar Isaac), fils d’une famille d’apothicaires arméniens dans un petit village, se fiance afin de pouvoir utiliser la dot de sa future femme pour aller étudier la médecine à Constantinople. Il y rencontre Ana (Charlotte Le Bon), compagne de Chris Myers (Christian Bale), journaliste américain pour l’Associated Press. Après la déclaration de guerre, Mikael doit à l’intervention de son meilleur ami, un Turc, de ne pas être enrôlé de force dans l’armée. Rapidement, les exactions débutent. Magasins tenus par des Arméniens mis à sac, passages à tabac, etc. Puis s’intensifient jusqu’au massacre systématique de ce peuple. Parallèlement, Mikael et Ana tombent amoureux l’un de l’autre, même si la jeune femme demeure avec Chris qui couvre le génocide et fait ce qu’il peut pour venir en aide à la population locale.

Alors que les fresques historiques, surtout sur un sujet aussi grave, demandent une retenue certaine, on a rapidement que Terry George veut rivaliser avec les films d’action. Les sous-intrigues et rebondissements – dont certains sont malheureusement vraiment trop tirés par les cheveux pour être appréciables – s’enchainent à un rythme d’enfer, à nous étourdir.

Si les images des sévices – travaux forcés, trains, fusillades, etc. – sont fidèles à la réalité historique selon les spécialistes, «The Promise» semble vouloir absolument y mêler une histoire de triangle amoureux qui a tendance à encombrer le propos principal. Les trois acteurs, Oscar Isaac, Charlotte Le Bon et Christian Bale, sont suffisamment bons pour rendre le visionnement agréable, même si la chimie entre Charlotte Le Bon et Christian Bale n’opère pas vraiment.

Ces défauts (en plus des décors du port de Constantinople qui sentent bon l’ordinateur) d’importance ne doivent pas, néanmoins, faire oublier que «The Promise» est l’un des seuls longs métrages de fiction à se concentrer sur le génocide arménien. Et cela mérite le déplacement.

Note: 3 sur 5