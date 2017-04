Transcontinental quitte l’Atlantique

Transcontinental a annoncé jeudi la vente de tous ses journaux locaux situés dans les provinces de l'Atlantique ainsi que ses usines d’impressions liées aux médias dans cette région à SaltWire Network, l’entreprise qui publie notamment le «Chronicle Herald» d’Halifax.

La compagnie québécoise se départit donc de ses 28 journaux et des sites internet associés en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick. La transaction inclut aussi quatre usines d'impression pour les journaux et des activités de distribution dans ces provinces, ainsi que des activités d'impression commerciale à Terre-Neuve-et-Labrador.

Transcontinental ne conserve que deux usines liées à l’impression en Atlantique, soit une à Halifax en Nouvelle-Écosse et une autre à Borden-Carleton à l'Île-du-Prince-Édouard.

Transcontinental dit avoir été approchée par SaltWire Network qui souhaitait mettre la main sur ces publications en raison de la «grande complémentarité de ses publications et de ses produits numériques» avec ceux qu’elle acquière.

«Après mûre réflexion, nous avons décidé de procéder à cette transaction et de nous départir de ces actifs. Il s'agit, selon nous, de la meilleure décision pour assurer la pérennité de ces activités d'exploitation. Alors que l'industrie des médias est en profonde transformation, nous croyons en effet que cette transaction permettra aux publications de tisser des liens encore plus solides avec les communautés locales qu'elles desservent», a dit Julia Kamula, vice-présidente principale aux Solutions aux communautés locales de TC Media.

«SaltWire Network Inc. est un éditeur bien ancré dans les provinces de l'Atlantique et nous sommes convaincus que cette entreprise est en bonne position afin de perpétuer l'héritage de ces marques», a-t-elle ajouté.

Environ 650 employés de TC Media sont touchés par cette transaction.

Le président et chef de la direction de SaltWire Network s’est dit heureux d’étendre son réseau de publications.

«Les membres de SaltWire Network remettront en question et remanieront le modèle et le paysage médiatiques dans les provinces de l'Atlantique en mettant nos audiences en priorité, en veillant à ce que l'angle local soit toujours présent et en aidant à relier avec pertinence les acteurs de la région», a-t-il précisé par communiqué.