Une bataille entre deux Pierre Tremblay à la mairie des Éboulements?

Une situation plutôt atypique pourrait avoir lieu lors du scrutin de novembre aux Éboulements. Si l’actuel maire brigue à nouveau les suffrages, on assistera au duel Pierre Tremblay contre Pierre Tremblay.

Comment feront les citoyens pour ne pas se tromper de Pierre Tremblay, quand ils seront devant leur bulletin de vote?

«C’est un article de loi qui vient déterminer quoi faire dans cette situation. Alors s’il y a plusieurs candidats au même poste, qui portent le même nom, le bulletin de vote utilisé pour le scrutin doit mentionner l’adresse de chaque candidat sous la mention de son nom et, le cas échéant, la mention de son appartenance politique si le candidat fait partie d’un parti politique», explique Alexandra Reny, porte-parole du Directeur général des élections du Québec.

Pierre Tremblay, celui qui occupe présentement le poste de maire, n’a pas encore décidé s’il briguera un second mandat. Il devrait faire son annonce au cours du mois de mai.

«Je me rappelle que, et tout le monde se rappelle qu’en décembre 2015, il avait dit qu’il ne se représenterait plus aux prochaines élections. Et il ne l’a pas dit encore. Donc je prends un peu les devants pour que ce soit officiel et que les gens puissent penser à ça», explique Pierre Tremblay.

Celui qui occupe présentement le siège numéro 5 comme conseiller a de nombreux projets en tête.

«Voyant les choses aller un peu de travers et pas à mon goût, j’ai décidé de me présenter parce que je veux que les choses changent. Je voudrais établir un conseil exécutif, on pourrait être trois membres. Et il faut que ça soit plus rigoureux dans les taxes», énumère-t-il.

S’il est élu, celui qui a déjà été maire de Saint-Joseph-de-la-Rive de 1997 à 2001 tentera également d’obtenir le poste de préfet de la MRC de Charlevoix.