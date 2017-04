Une pièce de 25 cents coincée dans la gorge d’un garçon de deux ans

La mère d’un garçon de deux ans a eu toute une frousse lorsque son fils a avalé une pièce de 25 cents et que celle-ci s’est coincée dans sa gorge. Mme Harley VanSlyke s’est immédiatement rendue à l’hôpital pour enfants de Syracuse, dans l'État de New York.

Mme VanSlyke était à l’épicerie et a confié une pièce à son fils. Quelques instants plus tard, dans la voiture, elle a réalisé que le petit Aiden n’allait pas. Elle lui a demandé où était la pièce et il a pointé sa gorge.

Après une confirmation des rayons X, une opération d’urgence semblait nécessaire. Toutefois, alors que l’anesthésiste s’apprêtait à insérer un tube pour la respiration, il a vu la pièce et a pu la retirer sans intervention chirurgicale.

Capture d'écran CNN

Heureusement, Aiden ne ressent aucune conséquence de cet événement effrayant.

«Je ne sais pas s’il voulait seulement tester ce qui se passerait, a dit Mme VanSlyke en entrevue pour la chaîne américaine CNN. Je ne pas pourquoi il l’a fait et je n’aurais jamais pensé qu’il puisse le faire.»

Après ce drame, le jeune Aiden a conservé la pièce de monnaie.