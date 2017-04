4 choses à savoir sur l'arme nucléaire

Quatre questions sur l'arme atomique, alors que la Corée du Nord pourrait procéder à son sixième essai nucléaire : la puissance des bombes nord-coréennes est-elle comparable à Hiroshima? Que signifie la miniaturisation? Bombe H ou bombe A? Qui possède la bombe?

La Corée du Nord a réalisé, le 9 septembre 2016, son cinquième essai, portant sur une ogive nucléaire miniaturisée susceptible, selon Pyongyang, d'équiper un missile. Il s'agissait de l'essai «le plus puissant» mené pour l'instant par Pyongyang, d'après les autorités sud-coréennes.

Avec une puissance de 10 kilotonnes, l'équivalent de 10 000 tonnes de TNT, cet essai nucléaire est «légèrement moins puissant que le bombardement d'Hiroshima au Japon en août 1945, qui avait été mesuré à 15 kilotonnes environ», selon un responsable de l'agence météorologique sud-coréenne.

Le bombardement sur Hiroshima avait fait quelque 140 000 morts, dont la moitié tués sur le coup.

La deuxième bombe atomique contre le Japon, sur Nagasaki, trois jours après Hiroshima, avait une puissance de 17 kilotonnes et avait fait 70 000 morts.

La technique de la miniaturisation est une étape décisive, car elle permet de monter l'arme nucléaire sur des ogives de missiles.

D'après les médias officiels nord-coréens, le 5e test a permis à Pyongyang d'atteindre son but, à savoir la capacité de miniaturiser une ogive nucléaire.

En mars 2016, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un avait affirmé que son pays avait réussi à miniaturiser une tête thermonucléaire pouvant équiper un missile balistique, ce qui avait été mis en doute par plusieurs experts.

Le 6 janvier 2016, Pyongyang avait annoncé son premier essai réussi de bombe H, affirmation mise en doute par les spécialistes qui avaient jugé que l'énergie dégagée était trop faible.

La bombe H, «bombe à hydrogène» ou encore «thermonucléaire», est basée sur le principe de la fusion nucléaire et libère une énergie supérieure aux températures et aux pressions en œuvre au cœur du soleil.

Quand une bombe H éclate, des explosions chimique, nucléaire et thermonucléaire se succèdent en un laps de temps infinitésimal. Une première bombe à fission entraîne une très forte augmentation de la température qui déclenche la fusion.

Le 1er novembre 1952, les États-Unis faisaient exploser secrètement ce nouveau type d'engin dans les îles Marshall, en plein océan Pacifique. Un an plus tard, l'URSS annonçait à son tour un tir thermonucléaire. La puissance de la plus grosse bombe H à n’avoir jamais explosé, l'essai soviétique «Tsar Bomba», le 30 octobre 1961 au-dessus de l'Arctique, était de 57 mégatonnes, une puissance théoriquement près de 4 000 fois supérieure à la bombe sur Hiroshima.

Aucune bombe H n'a à ce jour été utilisée en dehors de tirs d'essai.

Les bombes A, communément appelées «bombes atomiques», telles celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, utilisent le principe de la fission de noyaux atomiques. Deux filières ont été développées d'entrée, l'une à l'uranium enrichi, l'autre au plutonium.

Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont considérés comme puissances nucléaires officielles : États-Unis, Russie, Grande-Bretagne, France et Chine. Tous possèdent la bombe H, selon les experts.

L'Inde (1974) et le Pakistan (1998) ont rejoint le club des puissances nucléaires, de même qu'Israël, qui ne l'a toutefois jamais reconnu. Ces trois pays ne posséderaient que la bombe A, toujours selon les experts.

La Corée du Nord a effectué son premier test nucléaire en 2006. Puis elle a mené des essais en 2009, 2013 et deux en 2016.

Enfin, l'Iran a conclu avec les grandes puissances en juillet 2015 un accord nucléaire, garantissant le caractère civil de son programme en échange d'une levée sur dix ans des sanctions internationales.