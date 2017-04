Avant de mourir, il répare des vélos pour enfants

Un homme aux prises avec une maladie en phase terminale s’est investi d’une mission spéciale pour donner un sens au dernier chapitre de sa vie.

Bob Charland, un résident du Massachusetts, a décidé de continuer à aider les enfants en récupérant et en réparant pour ceux-ci le plus grand nombre de vélos possible, un défi qu’il a commencé à relever en 2015.

Bref, il met ses talents au service d’une cause qui lui est chère. En fait, de deux causes: venir en aide aux plus démunis, de même qu’inciter les jeunes à lâcher leurs écrans. «Cela me procure un réel sens de l’utilité», raconte l’homme de 44 ans, qui estime avoir distribué ainsi 68 bicyclettes au cours des deux dernières années.

«Je me lève vers 4h-4h30 du matin et jusqu’à 23h le soir, je suis ici (dans un garage de la ville de Springfield) en train de réparer des bicycles», explique-t-il.

Il y a deux mois, le généreux Américain a reçu un diagnostic de maladie neurodégénérative du cerveau. «Ça a complètement ébranlé mon monde et celui de ma famille, témoigne M. Charland. À ce moment, j’étais sur le point d’abandonner, mais il y avait tous ces gens qui continuaient à me demander des vélos.»

Le sentiment que je ressens après avoir réparé un vélo et l’avoir donné à un enfant, cela vaut amplement le temps que j’y consacre. Je compte poursuivre le travail aussi longtemps que je serai physiquement capable de le faire», conclut-il avec un large sourire illuminant son visage.