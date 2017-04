Beaucoup de questions au sujet de la légalisation du pot

Au lendemain du dépôt du projet de loi sur la légalisation de la marijuana à Ottawa, le sujet continue de susciter beaucoup de réactions. Certains groupes s'inquiètent d'une hausse possible d'accidents liés à la consommation de drogue et les propriétaires de logements s'inquiètent pour leurs recours.

Les propriétaires de logements craignent que le fait de pouvoir cultiver des plants de marijuana entraîne divers problèmes notamment quant au risque de moisissures et d'incendie. De plus, on pense également aux problèmes d'odeurs et à la fumée qui pourrait incommoder les autres locataires.

«On ferait de la production de cannabis dans des logements qui appartient à quelqu'un d'autre avec des risques de dommages, des risques quand même importants», explique Hans Brouillette de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ).

«Est-ce qu'il va y avoir des systèmes électriques qu'on va rendre un peu plus performants pour que le plant progresse? Risque d'incendie bien évidemment» ajoute le directeur Affaires publiques de la CORPIQ.

Les propriétaires disent que, s'ils sont aux prises avec un locataire à problèmes, ils n'ont que deux solutions: la police ou la Régie du logement. Ils ajoutent ne faire confiance ni à l'un ni à l'autre.

Infractions sur la route

Même si le fédéral veut serrer la vis à ceux qui commettraient une infraction liée au cannabis au volant, beaucoup de questions subsistent quant à la conduite associée à la consommation de drogue. Du côté de CAA-Québec, on voit toutefois les efforts d'Ottawa d'un bon oeil.

«Le fait que le fédéral veut vraiment revoir les dispositions du Code criminel qui concerne la conduite avec les facultés affaiblies, pas seulement avec la drogue, mais avec l'alcool aussi, de dire Annie Gauthier. Alors il y a vraiment un projet de loi qui est dédié à la légalisation, mais il y aura un autre projet de loi qui visera à revoir le Code criminel.»

Toutefois, CAA croit que c'est au gouvernement fédéral d'ajuster le financement accordé aux provinces pour le développement de ressources éducationnelles auprès de la population et des autorités.

«Pour développer des outils pour permettre aux forces de l'ordre de faire la surveillance sur la route, mais surtout de former des agents évaluateurs qui ont la capacité de faire la détection de la consommation de cannabis ou d'autres drogues», conclut Mme Gauthier.