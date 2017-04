Ben Affleck et Jennifer Garner déposent une demande de divorce

Ben Affleck et Jennifer Garner ont finalement décidé de divorcer après près de deux ans de séparation. Le couple avait annoncé celle-ci en juin 2015, mais ils n’avaient jamais rempli les papiers nécessaires au divorce et la rumeur voulait même qu’ils soient en voie de réconciliation.

D’après TMZ, une rupture définitive serait bel et bien au programme, puisque les deux comédiens ont rempli les formulaires nécessaires jeudi et les ont rendus ensemble, s’assurant un divorce à l’amiable et probablement très rapide.

D’après le site, ils demandent tous les deux une garde partagée de leurs trois enfants, Violet, qui a 11 ans, Seraphina, qui en a 8 et Samuel, qui en a 5.

Les documents ne stipulent aucune pension alimentaire, laissant au juge le soin de décider ce qu’il pourrait en être. Le couple ne possédait pas de contrat de mariage. On considère donc qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation et que leurs biens leur seront redistribués de manière égale. Certaines sources prétendent qu’une compensation financière serait encore d’actualité, mais qu’elle n’aurait pas encore été réglée, bien qu’elle puisse l’être dans les six mois.

Depuis leur séparation, Ben Affleck et Jennifer Garner ont montré à plusieurs reprises qu’ils étaient demeurés en bons termes, et la comédienne précisait l’été dernier sur le plateau de «Today» qu’ils étaient encore «très bons amis».