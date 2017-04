«Ça fait longtemps et le dossier ne bouge pas»

Beaucoup de patients éprouvent de la frustration devant la lenteur du système pour leur dénicher un médecin de famille. Un citoyen de Québec attend depuis plus de quatre ans et il n'hésite pas à dénoncer la situation.

«Ça fait longtemps que j'attends pour un médecin de famille et le dossier ne bouge pas.»

Martin Boudreault se cherche un médecin de famille depuis 4 ans. Il s'est inscrit au guichet d'accès, mais aucune nouvelle. Il souffre d'arthrose, de problèmes au dos et aimerait bien faire évaluer sa condition.

«Je n'ai aucun moyen de savoir quelle est ma condition à ce moment-là, mais je sais que ç'a dégénéré parce que les douleurs sont devenues chroniques et puis, j'ai des médicaments contre la douleur, sans ordonnance évidemment parce que je n’ai pas de médecin.»

50 300 patients comme M. Boudreault sont inscrits au guichet d'accès et sont en attente. Ça représente 21% de la population de Québec qui n'a pas de médecin de famille.

«Il ne remplit pas ses promesses vraiment. Le ministre Barrette. On était censé avoir un médecin parce que comme moi, je dois avoir un suivi, j'ai besoin aussi de produire un dossier médical, un rapport médical.»

Selon les dernières données du service de jumelage des résidents en médecine, il reste dix postes d'omnipraticien à combler à Québec. Est-ce que c'est moins attrayant de devenir médecin de famille?

«Ça découle un peu de tout le climat politique qui entoure la pratique de la médecine familiale au Québec avec ce qu'on appelle dans notre jargon le "docteur bashing". Et toutes les contraintes aussi que la médecine familiale a vécues au cours des dernières années» explique le Dr Sylvain Dion de la Fédération des médecins omnipraticiens.

«Beaucoup de patients se cherchent un médecin de famille et en même temps, on entend que vous avez des salles d'urgence qui vivent des découvertures par manque de médecin pour assurer la garde. Dans les deux endroits, ce sont les médecins de famille qui assument ces responsabilités et on est un petit peu tiraillé», ajoute le Dr Dion.

«On est censés avoir un médecin qu'on peut consulter au besoin et assez rapidement parce que sans ça, on est pris pour aller à l'urgence», conclut M. Boudreault.