Congédiée parce qu’elle donnait de la nourriture gratuite aux jeunes démunis

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Une femme qui a travaillé pendant 14 ans dans la cafétéria d’une école primaire de Wilmington, en Ohio, a été renvoyée par sa commission scolaire parce qu’elle donnait de la nourriture gratuite à des enfants dans le besoin.

Depuis son renvoi, en février dernier, de nombreuses personnes ont fait état de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, a rapporté la chaîne de télévision locale WCPO, vendredi.

«S’ils n’avaient pas assez d’argent dans leur compte, on leur donnait plutôt un sandwich au fromage, raconte Debbie Solsman. Les autres jeunes savaient pourquoi leurs semblables sortaient de la cafétéria avec un sandwich au fromage.»

Elle en profitait alors pour bonifier les plateaux en y rajoutant des items si les élèves avaient encore faim. La dame soutient que certains enfants lui partageaient leurs insécurités alimentaires.

«Il y avait des jeunes qui obtenaient un repas gratuit et qui revenaient en me disant qu’ils avaient encore faim, soutient-elle. Et vous ne savez pas combien de fois j’ai entendu qu’ils n’avaient pas soupé la veille.»

Mme Solsman assure qu’elle prenait en note la nourriture qu’elle donnait et qu’elle la payait de sa propre poche pour les étudiants. La commission scolaire l’a toutefois remerciée parce qu’elle «ne tenait pas son registre à jour et qu’elle donnait de la nourriture à ses petits-enfants sans la payer.».

Elle admet avoir donné de la nourriture en extra à ses petits-enfants, mais elle indique qu’ils n’étaient pas les seuls à en recevoir.

«J’ai contrevenu au règlement, admet-elle. Mais dans mon cœur, quand un enfant me dit qu’il a faim, est-ce que je dois le croire ou tout simplement lui refuser en lui disant qu’il n’a besoin de rien de plus aujourd’hui. Comment faire la différence?»

La commission scolaire a publié un communiqué de presse cette semaine stipulant que «les élèves reçoivent tous un repas complet, peu importe le montant dans leur compte.» Le plat comprend une viande ou un substitut, des légumes, des fruits, des céréales et du lait.

«En aucun cas, un enfant ne se fait refuser un repas complet», indique-t-on dans cette déclaration.

À la suite de cet incident, Debbie Solsmans a reçu deux offres d’emploi pour travailler dans des cafétérias d’autres écoles.