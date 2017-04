Des images d’éruptions volcaniques comme si vous y étiez

Les scientifiques des universités de Cambridge et de Bristol ont présenté des images jamais vues d’éruptions volcaniques à couper le souffle.

Cambridge University | YouTube

Les images d’une qualité exceptionnelle ont filmé les sommets des volcans Fuego et Pacaya au Guatémala, auparavant impossibles d’accès.

Grâce à des drones, les experts ont pu observer les éruptions de très près, tout juste au-dessus des sommets.

De plus, des capteurs qui mesurent la chaleur, l’humidité et plusieurs autres données sont installés sur les drones, et transmises aux experts au sol.