Du yoga parmi les chèvres

Chèvres et yoga: le mariage a de quoi surprendre au premier abord. Et pourtant... les petites bêtes vont assurément gagner de nouveaux adeptes à ce sport.

La ferme Jenness, à Nottingham dans le New Hampshire, a misé sur ce mélange insolite, et elle a eu raison puisque yogis et chèvres cohabitent en harmonie.

D’entrée de jeu, l’endroit a des airs des petit paradis. À votre arrivée, dindes et poules viennent vous saluer. Puis on vous conduit dans une pièce où, sans tarder, les chèvres prennent le contrôle de la place.

«J’ai déjà fait du yoga, mais jamais rien qui ressemblait à ça», rapporte un client conquis à cette pratique insolite.

Le propriétaire Peter Corriveau a eu du flair, parce que son idée plaît aux consommateurs. D'ailleurs, les ateliers ont débuté il y a à peine une semaine, et il n’y a déjà plus de places disponibles avant juin.

«Qui n’aime pas les chevreaux ? Il n’y a rien de plus mignon qu’un bébé chèvre! Elles on ce petit je-ne-sais-quoi qui plaît», a-t-il décrit, enthousiaste.

Et il n’y a pas que les jambes et les bras qui travaillent fort pendant ces ateliers. «J’ai le visage endolori d’avoir trop souri!», résume l’instructeure de yoga Janine Bibeau.

À regarder ces images, difficile de déterminer qui, des chèvres ou des humains, s’amuse le plus.