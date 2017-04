La cathédrale de Baie-Comeau s'enrichit d'un orgue Casavant

La cathédrale Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, s'enrichira prochainement d'un orgue Casavant provenant d'une église désacralisé de Québec.

Un cadeau qui sera financé en partie par le produit de la vente d'un album de Mario Pelchat.

Il s’agit de l’orgue de l'église Saint-François-d'Assise de Québec, qui doit être déménagé en vue de la destruction prochaine du bâtiment religieux.

La Ville et le diocèse de Québec s'impliquent également dans le projet.

Sans aide financière, il aurait été difficile de concrétiser ce projet. La fenestration, la toiture et la maçonnerie de la cathédrale ont été refaites dernièrement. La paroisse n'a donc pas les 400 000 $ nécessaires à l’acquisition de l’orgue.

«Dans le contexte économique de Baie-Comeau et de la Côte-Nord, il était impensable qu’on demande aux citoyens de venir investir», a expliqué le curé de la paroisse, Yves Lemieux.

Avec cet orgue Casavant, la paroisse et l'évêché veulent que la communauté se réapproprie le bâtiment religieux.

«On y voit un lieu de culte et on ne veut pas lui enlever ça, mais en même temps on se disait: est-ce que ce ne serait pas l’occasion de faire des spectacles avec de l’orgue et d’autres instruments de musique. On a même fait des contacts avec la salle de spectacles», a ajouté Yves Lemieux.

L'orgue Casavant du diocèse de Québec devrait prendre place à l'intérieur de la cathédrale Saint-Jean-Eudes au courant de l'année 2018.