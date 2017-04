«Le destin des dangereux»: Toujours aussi efficace!

Vin Diesel et sa gang prouvent qu’au bout de huit longs métrages, la franchise des «Rapides et dangereux» se porte toujours très bien!

S’il y a quelque chose de satisfaisant, c’est bien de savoir que l’on peut aller voir un film sans craindre d’être déçu.

«Le destin des dangereux», comme ses prédécesseurs, répond à ce critère, l’acteur et producteur Vin Diesel s’attachant à offrir aux fans ce à quoi ils s’attendent en peaufinant sa formule gagnante fois après fois.

Ce nouveau volet s’ouvre à La Havane (le film de 136 minutes a réellement été tourné à Cuba), où Dom (Vin Diesel) et Letty (Michelle Rodriguez) passent leur lune de miel.

Rapidement, on a droit à une scène de course spectaculaire et inventive dans les rues de la capitale, amplement à la hauteur de ce à quoi on peut désormais s’attendre dans un «Rapides et dangereux».

Les répliques humoristiques sont également présentes, de même que ce fameux esprit de famille et cette noblesse de sentiments qui sont la marque de commerce de cette saga datant d’il y a plus de 16 ans. Arrive alors la très méchante Cipher (Charlize Theron, avec juste ce qu’il faut de folie) qui «convainc» (on saura pourquoi relativement rapidement) Dom de lâcher son équipe et de travailler pour elle.

En trahissant le groupe au cours d’une opération dangereuse, Dom envoie Hobbs (Dwayne Johnson, qui fait un étalage efficace de la puissance de ses muscles) dans la même prison à sécurité maximale que Deckard (Jason Statham dont le personnage a été étoffé, un ajout bien pensé). On retrouve également M. Nobody (Kurt Russell), flanqué cette fois-ci d’un adjoint, Little Nobody (Scott Eastwood), à qui il apprend les ficelles du métier. Roman Pearce (Tyrese Gibson) et Tej Parker (Ludacris) apportent l’humour attendu, tandis que Ramsey (Nathalie Emmanuel) est la touche féminine palliant l’absence de Jordana Brewster.Sous la houlette du cinéaste F. Gary Gray, «Le destin des dangereux» voit sa dose d’adrénaline bonifiée.

Les courses et poursuites de voitures, de celle à La Havane à celle dans les rues de New York puis à la scène finale en Russie (tournée en Islande), sont tellement bien conçues, pensées et réalisées qu’elles laissent le spectateur le plus blasé muet d’émerveillement. Les scènes de combat, notamment avec le personnage de Deckard, sont élégantes et satisfont amplement les amateurs.Évidemment, l’ombre de Paul Walker plane encore dans l’intrigue et le scénariste Chris Morgan saupoudre le tout d’une dose d’émotion mêlé à de l’humour qui rend le long métrage hautement satisfaisant. «Le destin des dangereux» est donc, non seulement une valeur sûre pour les fans, mais ouvre avec éclat une nouvelle - et dernière - trilogie dont il nous tarde de voir la suite!

Note: 4 sur 5